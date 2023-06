Le Sporting de Charleroi a bien les abonnements les moins chers de Belgique

Dans nos éditions de ce vendredi 9 juin, nous vous faisions état d’une augmentation quasi généralisée des prix des abonnements dans les clubs de football de D1 en vue de la saison 2023-2024. En nous basant sur des chiffres parus chez des confrères, nous avons relayé une augmentation significative au Sporting de Charleroi faisant passer l’abonnement le moins cher de 150€ à 195€, soit un boom de 30 %. Or, c’est tout l’inverse !

Comme nous l’explique Walter Chardon, le directeur commercial du club, c’est comparer des pommes et des poires puisqu’il ne s’agit pas des deux mêmes types d’abonnements d’une année par rapport à l’autre.

« On ne peut pas comparer un tarif de T4 à un tarif de T3, ni ne pas tenir compte des réductions offertes aux clubs de supporters reconnus. Effectivement, ici, notre formule la moins chère n’est pas à 195 € -ce qui correspond au prix d’un renouvellement pour un adulte lambda en T4 (155 € si club supporters) – mais bel et bien à 100 € ! »

Un prix largement inférieur à la concurrence !

« Pour cette offre exceptionnelle, ce sont des places dans les blocs Y2 et R1 de la tribune 3. Un endroit du stade bien situé, familial et accessible à tous. »

Comme tout le monde le sait, le coût de la vie a explosé ces derniers temps. La facture pour l’organisation des événements a augmenté en conséquence. Pour autant, au Mambourg, les prix ont… diminué. En se basant par exemple sur la tribune 4, il en coûte pour un adulte, qui renouvelle son pass annuel ou en prend un nouveau, 15 euros de moins (-7 %). Pour les jeunes (13-21 ans) et les enfants (-12 ans), cela oscille entre -16 et -36 %. Des prix qui comprennent les 14 matches de saison régulière (le premier des 15 sera à huis clos) et ceux des playoffs. Ce qui ferait 100 euros pour 19 matches si le Sporting dispute les Europe Playoffs. Le tout avec possibilité de paiement en trois fois sans frais.

« Nous sommes bien conscients que le coût de la vie a augmenté, que ce n’est pas évident et qu’il faut parfois faire des choix dans un budget, surtout dans les familles. Nous avons ainsi pensé à tout le monde et voulu marquer le coup. C’est pourquoi, nous avons décidé de faire un gros effort et de casser les prix afin que personne ne puisse se sentir exclu à cause de tarifs prohibitifs. C’est bien simple, nous sommes le club le moins cher de D1 belge ! Nous voulons ainsi permettre à un maximum de fans de venir au stade. De la sorte, nous espérons ramener un maximum de monde au Mambourg lors de chaque rencontre et faire la fête tous ensemble. D’autant qu’entre le retour de Felice Mazzù et les bons résultats de fin de saison, nous sentons un vrai engouement. »