Après cinq saisons à Liverpool, Naby Keita retourne en Bundesliga

« Le Werder est un club spécial et je connais le Weserstadion pour y avoir joué avec Leipzig. Le club et la philosophie me conviennent, c’est le bon choix pour moi », estime dans un communiqué l’international guinéen.

Alors qu’il évoluait au RB Leipzig, Keita avait rejoint Liverpool en 2018 où il a remporté avec les Reds la Ligue des champions, et les titres nationaux de la Premier League, la FA Cup et la League Cup.