Roland-Garros: Novak Djokovic valide sa place en finale face à un Carlos Alcaraz diminué (vidéos)

La très attendue demi-finale du tournoi de Roland-Garros entre le N.1 mondial l’Espagnol Carlos Alcaraz, 20 ans, et son prédécesseur et actuel N.3 Novak Djokovic, 36 ans, est revenue à l’homme aux 22 titres du Grand Chelem qui jouait sa 45e demi-finale dans un des quatre tournois majeurs.

Le Serbe s’est imposé en 4 sets : 6-3, 5-7, 6-1 et 6-1. La rencontre a tourné court. Elle a basculé à 1-1 dans le 3e set quand «Carlitos» a été victime d’une crampe au mollet droit. Incapable de retrouver ses moyens, malgré les traitements médicaux, l’Espagnol n’a plus été en mesure de rivaliser avec Djokovic dans les deux suivants. Le match s’est terminé au bout de 3 heures et 23 minutes.

Rapidement breaké dans le premier set (3-1), Alcaraz, malgré trois balles de break à 4-2, et une autre à 5-3, n’a jamais réussi à se libérer et cédait la première manche à Djokovic impressionnant de régularité.

Le Murcien a mieux joué dans le deuxième set où il a mené les échanges alternant coups puissants et amorties. Et à 3-4, il a converti sa deuxième balle de break du set. Menant 3-5, service à suivre, Alcaraz manquait l’occasion de conclure et c’est Djokovic qui revenait à 4-5. «Nole» sauvait ensuite trois balles de sets consécutives pour égaliser à 5-5. Le match était plus acharné que jamais et Alcaraz signait un jeu blanc sur le service de Djokovic pour égaliser à une manche partout (5-7).

Le tournant de la partie s’est produit à 1-1 dans le 3e set. Victime d’une crampe, Alcaraz demandait l’intervention du kiné sur le court, perdait dès lors son jeu de service sans jouer. À son retour sur le court, trop diminué, il n’était plus en mesure de rivaliser dans le 4e set (6-1). Après une nouvelle pause et un retour des vestiaires, l’Espagnol ne fut toujours pas en mesure d’inquiéter un Novak Djokovic toujours solide qui aligna dix jeux consécutifs. Le N.1 mondial sauva un ultime jeu avant de s’incliner.

Djokovic deviendra le premier joueur (masculin) de l’histoire à remporter 23 titres du Grand Chelem, en 34 finales (la 7e à Roland-Garros), s’il soulève sa 3e Coupe des Mousquetaires (après 2016 et 2021) dimanche à Paris au terme de la finale qui l’opposera au vainqueur de la seconde demi-finale, soit le Norvégien Casper Ruud (ATP 4) soit l’Allemand Alexander Zverev (ATP 27/N.22). Une victoire permettrait aussi à Djokovic de remonter sur le trône du tennis mondial lundi prochain.