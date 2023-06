D’un Mondial raté à l’apothéose européenne pour Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku

Ce samedi soir (21h), Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku ont l’occasion de décrocher leur toute premièreLigue des champions. De quoi, pour l’un des deux, définitivement oublier le désastre survenu au Qatar.

Kevin De Bruyne VS Romelu Lukaku, clap 17e ! Ce samedi soir, avec leur club respectif de Manchester City et de l’Inter Milan, les deux Diables rouges s’affrontent en finale de la Ligue des champions à Istanbul. Un 17e duel professionnel entre les deux hommes qui est sans aucun doute le plus prestigieux de tous: la dernière marche pour décrocher cette C1 que n’importe quel joueur professionnel voudrait juste effleurer.