Les mots d’encouragement de Novak Djokovic à Carlos Alcaraz, blessé en demies à Roland-Garros (vidéos)

Interrogé sur le court par Alex Corretja après sa victoire en demi-finale à Roland-Garros face à Carlos Alcaraz 6-3, 5-7, 6-1, 6-1, Novak Djokovic a évoqué les problèmes physiques de son adversaire : « D’abord je dois dire que Carlos n’a pas eu de chance. Vraiment, c’est la dernière chose que l’on souhaite : avoir des crampes ou des problèmes physiques en fin de Grand Chelem. Je lui souhaite de revenir bientôt. Je le lui ai dit. Il est encore jeune et il gagnera ce tournoi de nombreuses fois. C’est un magnifique compétiteur et il est en plus très sympa. Il ne savait pas s’il devait abandonner ou continuer. Merci à lui d’être resté sur le court ».

Le tournant de la partie s’est produit à 1-1 dans le 3e set. Victime d’une crampe, Alcaraz a demandé l’intervention du kiné sur le court, et perdait dès lors son jeu de service sans jouer. À son retour sur le court, trop diminué, il n’était plus en mesure de rivaliser dans le 4e set (6-1).

Revenant sur la rencontre, Djokovic explique qui ne se sentais « pas frais du tout » à la fin du 2e set. « On a échangé coup pour coup. Après ses soucis, ce fut un autre match. Je ne voulais pas trop réfléchir sur ce qui lui arrivait. Il est difficile de maintenir ce niveau d’intensité. Vers la fin du 2e set il a été le meilleur. Il a mérité de gagner ce 2e set. Il fallait que je reste agressif tout le temps, attaquer la balle très tôt sinon c’est lui qui attaquait. »