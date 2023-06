Zimmermann booste le Team Intermarché au Dauphiné

Une étape pour rien ? Pour les rivaux déjà épars (résignés ?) de Jonas Vingegaard, assurément. Les quelque 170 bornes dessinées sur les premiers contreforts des Alpes, entre Nantua et la station de ski de Crest-Voland, n’ont pas permis aux Yates, O’Connor, Haig, Hindley voire même Alaphilippe, d’éprouver la fiabilité, jusqu’ici parfaite, du Danois, leader incontesté du Critérium sans vraiment l’avoir cherché la veille à Salins-les-Bains. On efface tout, on recommencera peut-être, sans doute, au fil d’un week-end très montagneux, ce samedi vers le sommet de la Croix de Fer (en passant au préalable par la Madeleine et le Mollard) et dimanche en direction du faîte de La Bastille de Grenoble (après avoir notamment affronté le Granier).