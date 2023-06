Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne, un lien qui va au-delà de la «génération dorée»

Pour la première fois depuis janvier 2022, « Big Rom » et « KDB » se retrouvent adversaires l’espace d’une rencontre : quelle que soit l’issue ce samedi, leur amitié résistera au plus grand rendez-vous de leur carrière.

La référence sera familière pour les plus vieux. Sur l’air mythique composé par John Barry pour le générique de la série « Amicalement vôtre », on pourrait remplacer les photos de Danny Wilde (interprété par Tony Curtis) et de Lord Brett Sinclair (joué par Roger Moore) par les portraits de Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne en guise d’introduction au film de leur carrière. Deux hommes issus de contextes familial et culturel différents qui se sont trouvés au gré de leur parcours, mus par une même ambition, une même passion, une même mentalité.