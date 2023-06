Du match de l’année aux crampes de la désillusion: 7e finale pour Djokovic à Roland-Garros

Terrible coup d’arrêt après 2h28 d’un duel de feu pour le jeune Carlos Alcaraz (20 ans), trahi par la tension et l’émotion du moment. Dimanche, Novak Djokovic (36 ans) visera un 23e sacre en Grand Chelem, un 3e titre à Auteuil !

La passation de pouvoir entre celui qu’on annonce comme le futur roi du tennis mondial pour les années à venir et celui qui devient doucement, mais sûrement, le plus grand joueur de l’histoire (si on parle du nombre de sacres en Grand Chelem déjà acquis ou en vue) n’aura pas encore lieu dans ce Roland-Garros privé de Rafael Nadal.

Pourtant, tous les ingrédients étaient là, lors de cette première demi-finale : l’enjeu d’une finale en Grand Chelem, le choc entre deux générations et deux joueurs d’exception, le trône mondial (le Serbe pourrait désormais éjecter l’Espagnol en cas de victoire dimanche), et un duel, trop rare, qui n’en était qu’à son deuxième épisode.