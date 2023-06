24 Heures du Mans: Vanthoor rêve d’imiter Ickx, Gendebien, Frère et Bianchi

Outre Jacky Ickx, trois Belges ont triomphé au Mans : Olivier Gendebien (quatre fois), Paul Frère et Lucien Bianchi. Laurens Vanthoor rêve de les rejoindre en cette année du centenaire, 41 ans après le dernier succès de Jacky Ickx.

Si la légende du Mans est étroitement liée à celle de Jacky Ickx, le sextuple vainqueur de l’épreuve n’est pas le seul Belge à avoir marqué cette épreuve dont le centenaire fêté cette année aura suscité un bel engouement. Lors de la parade en ville, et plus encore à l’occasion des superbes célébrations du centenaire organisées sur le circuit en fin de journée devant une foule non moins frénétique.

Jacky Ickx a commencé par relayer au sommet du tableau d’honneur de l’épreuve Olivier Gendebien qui, en 1958-60-61-62, avait témoigné d’une belle assiduité au succès, lui aussi. Chaque fois sur Ferrari, et même l’une de ces fois-là (1960) avec Paul Frère. Tandis qu’en 1968, Lucien Bianchi est devenu le quatrième vainqueur belge au Mans, sur Ford, avec Pedro Rodriguez.