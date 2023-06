Roland-Garros: Iga Swiatek en finale contre Karolina Muchova... et Kirsten Flipkens (vidéo)

Place à la finale dames, ce samedi dès 15 heures. Numéro 1 mondiale, tenante du titre et déjà lauréate en 2020, Iga Swiatek partira logiquement favorite du duel qui va l’opposer à Karolina Muchova (43e). A seulement 22 ans, la Polonaise pourrait rejoindre Monica Seles parmi les joueuses les plus jeunes à avoir remporté trois titres à Auteuil (1990-1992).

Mais s’il y a bien une joueuse à ne jamais sous-estimer en Grand Chelem, c’est bien Karolina Muchova, qui n’était que 151e mondiale en début d’année à cause de blessures à répétition. La Tchèque, qui voue une admiration sans borne à Roger Federer, dispose d’un sacré talent et ne craint personne. Elle compte des victoires sur Karolina Pliskova (troisième mondiale à l’époque) à Wimbledon 2019, sur Ash Barty (numéro 1) à l’Open d’Australie 2021, sur Naomi Osaka (WTA 2) à Madrid 2021, et lors de ce Roland-Garros, elle a éliminé María Sákkari (troisième à la WTA) et Aryna Sabalenka (deuxième mondiale) !