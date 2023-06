«Toujours les mêmes erreurs»: Romelu Lukaku veut lutter contre les incidents racistes dans le monde du football

Alors que la finale de la Ligue des champions se joue ce samedi soir à Istanbul, Romelu Lukaku a donné une interview à CNN dans laquelle il évoque les incidents racistes survenus dans le monde du sport. Pour limiter des propos ou des actes racistes dans les stades, le Diable rouge a formulé quelques idées.

Ainsi, il souhaiterait que de nombreux joueurs parmi les plus importants du monde « se réunissent et parlent directement à l’UEFA et à la FIFA », ainsi qu’aux instances dirigeantes des ligues nationales. Une sorte de syndicat de joueurs. Il fustige ensuite : « C’est vraiment décevant que cela se produise parce que nous sommes en 2023, le monde est composé de différentes cultures, de différentes religions, de différentes personnes de couleur et nous faisons toujours les mêmes erreurs. »

De plus, l’attaquant de l’Inter Milan a également appelé à « plus de diversité dans les postes de pouvoir » au sommet du football. Et de préciser sa pensée : « Les gens de couleur, mettez-les à la tête de chaque conseil d’administration et c’est là que le changement commencera. »