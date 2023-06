Roland-Garros: voici comment suivre la finale historique de Sander Gillé et Joran Vliegen en double messieurs

Sander Gillé (ATP 40) et Joran Vliegen (ATP 41) s’apprêtent à vivre le plus grand moment de leur carrière samedi à Roland Garros. Les Limbourgeois disputeront en effet, à 32 et 29 ans respectivement, leur première finale d’une levée du Grand Chelem en double messieurs. Ils défieront le Croate Ivan Dodig (ATP 8) et l’Américain Austin Krajicek (ATP 5), 4e têtes de série et finalistes l’an dernier.

Il s’agira du troisième duel sur le circuit pour Sander Gillé et Joran Vliegen contre Ivan Dodig et Austin Krajicek, qu’ils n’ont jamais battus jusqu’ici, s’inclinant encore 6-4, 7-6 (7/3) en février en demi-finale du tournoi ATP 500 de Rotterdam. Et il aura un fameux enjeu pour eux. À la fois sportif, en premier lieu, mais également financier.

La finale de ce double messieurs débutera après la finale du simple dames opposant Iga Swiatek à Karolina Muchova (15h). La rencontre devrait débuter vers 18h. Pour suivre cette finale, plusieurs possibilités s’offre à vous. Nous vous proposons de suivre l’évolution du score sur notre site afin de ne rien rater de cette rencontre. En télévision, Tipik prend l’antenne à 17h50.