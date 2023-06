«Il est trop gentil»: Pep Guardiola encense Kevin De Bruyne mais lui demande «d’être plus en colère» (vidéo)

Jour-J pour Kevin De Bruyne et Manchester City. Les Cityzens affrontent ce samedi soir l’Inter Milan en finale de la Ligue des champions. A l’occasion de cette finale, Thierry Henry qui travaille comme consultant à CBS, a interview Pep Guardiola. Les deux hommes ont en profité pour faire l’éloge du Diable rouge.

« Je pense que Kevin est le meilleur joueur de cette équipe », lance directement Thierry Henry. « J’ai parfois du mal à le décrire, ce qu’il voit, comment il est en tant que joueur. C’est très difficile de comprendre son génie », ajoute-t-il.