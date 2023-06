Les chiffres, c’est bien ; les enjeux, c’est mieux

A un an des élections fédérales et régionales, il y a deux façons de regarder les chiffres de notre sondage politique.

La première, c’est l’analyse des chiffres. Elle nous dit l’apparente insubmersibilité du PS en Wallonie. Elle nous dit la très bonne santé de Vooruit, incarnée par la pole position de leur nouveau leader providentiel, Conner Rousseau. Elle nous dit donc une possible domination de la famille socialiste au fédéral. Elle nous dit la difficulté des verts, très visible en Flandre, et la très grande faiblesse des libéraux du nord du pays – au plus bas de tous les sondages réalisés – que la popularité du Premier ministre n’arrive pas à booster. Que les libéraux francophones eux, poursuivent leur chemin, éclairés par le rayonnement de Sophie Wilmès, qui semblerait confirmer que c’est l’usage du pouvoir qui use. Un constat qu’on pourrait appliquer à la N-VA, qui reste très forte, mais perd des plumes.