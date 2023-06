Roland-Garros: Iga Swiatek vient à bout de Karolina Muchova dans une finale haletante (vidéos)

Swiatek décroche son 3e titre en quatre ans dans ce deuxième tournoi du Grand Chelem de l’année après 2020 et 2022. Elle porte désormais à quatre le nombre de ses victoires dans les tournois majeurs en quatre finales. Elle s’est aussi imposée à l’US Open en 2022 et n’a jamais été battue en finale en Grand Chelem. La Polonaise a remporté son 14e titre WTA en carrière au terme de sa 18e finale et le 3e de la saison après Doha et Stuttgart. Elle a aussi perdu les finales à Dubaï et Madrid en 2023.

Iga Swiatek a remporté le simple dames des Internationaux de France de tennis, samedi après-midi au stade Roland-Garros de Paris. La Polonaise de 22 ans, N.1 mondiale et tenante du titre, a dominé en finale la Tchèque Karolina Muchova (WTA 43) en trois sets après une rencontre très disputée: 6-2, 5-7 et 6-4. Le match s’est terminé après 2 heures et 46 minutes de jeu.

Solide et sans rivale en début de rencontre, Swiatek fila rapidement à 6-2 et 3-0, avant que Muchova se libère enfin, limite ses fautes directes, varie mieux son jeu et ne prenne le service de la tête de série N.1 et n’égalise au score dans le deuxième set (3-3). Elle insista et poussa Swiatek à la faute et put ainsi servir à 4-5 pour le gain du set. Swiatek s’appliqua et revenait à 5-5 mais cédait à nouveau son service (5-6). Cette fois, Muchova ne manquait plus l’occasion d’égaliser à une manche partout après 1h59 de jeu.

La Polonaise, qui avait cédé son premier set de la quinzaine, accusa le coup d’autant que Muchova jouait très bien. La Tchèque aligna huit points consécutifs pour filer à 0-2. Dos au mur, Swiatek réussit à renverser la tendance et reprenait les commandes (3-2). Muchova n’était pas du tout ébranlée et reprenait un break d’avance 3-4. Elle sauvait deux balles de 4-4, pas la troisième. Swiatek dut aussi écarter une balle de 4-5 avant de reprendre l’avantage à 5-4 et d’arracher la victoire sur une double faute de sa valeureuse rivale conseillée depuis le dernier Open d’Australie par Kirsten Flipkens.