Remco Evenepoel dit clairement non au Tour de France 2023: «Je veux y aller à 150% et ce n’est certainement pas possible cette année»

D’y gagner une étape pour l’équipe, pour moi. Il y aura aussi Tim Merlier, qui visera la victoire lundi. J’ai noté qu’il y avait de longues étapes, des cols difficiles, deux chronos, c’est vraiment parfait pour moi. Si je peux déjà réussir un bon chrono dimanche, j’y verrai plus clair pour la suite par rapport aux concurrents du classement général et j’aviserai au jour le jour.

Nous en avons parlé mais le Tour de Suisse est vite devenu une évidence. Pendant une semaine, j’ai été malade puis très malade. Plus les jours avançaient, plus je me sentais mal, j’étais toujours positif au covid. Je n’ai reçu le feu vert de la faculté que 8 jours après mon abandon. J’ai délaissé le vélo pendant dix jours en tout. J’ai d’abord roulé dans ma région à Schepdaal, puis je suis parti une dizaine de jours en Ardenne sur les parcours que je connais bien et, là, j’ai rapidement retrouvé de bonnes sensations. Comme les valeurs étaient bonnes, j’ai préféré m’attaquer à une épreuve du niveau du WorldTour.

Malgré le passage du Tour de Belgique à Schepdaal, le dernier jour ?

Les ambitions sportives ont primé sur les sentiments. J’ai déjà gagné le Tour national à deux reprises, le Tour de Suisse est une épreuve de très haut niveau et j’ai envie de me frotter à ceux qui préparent le Tour de France avec le maillot arc-en-ciel que je suis fier de porter. Pour mon développement personnel, pour les points UCI collectés pour ma formation, il me semblait normal de venir ici. Cela n’a pas été un choix facile. Le Tour de Suisse propose en plus des routes parfaites, la météo est bonne, j’ai un bon souvenir de l’an dernier où j’avais remporté le chrono avant de m’imposer aux championnats de Belgique du contre-la-montre. C’est une copie parfaite de ce que j’avais réalisé l’année dernière. Et si je n’avais pas eu mes apaisements par rapport à ma forme, je ne serais pas venu en Suisse.

Vous avez regardé la suite du Giro devant votre téléviseur ?

Sauf la dernière étape à Rome car nous avions choisi de revoir des amis et la famille une fois négatifs au covid. J’avais promis aux jeunes frères et sœurs d’Oumi de les emmener manger une glace. J’ai regardé le Giro, oui, mais sans rancœur. Je suis quelqu’un d’assez solide mentalement, je suis passé par d’autres épreuves, j’ai donc vite tourné le curseur.

Vous avez été sévèrement critiqué dans la « Gazzetta dello Sport » pour avoir quitté le Giro précipitamment plutôt que d’attendre, qui sait, de guérir ?

Les faits m’ont donné raison. Médicalement, je n’étais plus en ordre et c’était déjà le cas lors des deux dernières étapes auxquelles j’ai participé. Le samedi, j’avais anormalement perdu du temps à l’arrivée de Fossombrone où c’était le même relief qu’une classique wallonne. Et le dimanche, au chrono, mes paramètres n’étaient pas bons du tout. J’ai cravaché pour l’emporter alors que dans une situation normale, j’aurais dû reprendre bien plus de temps à mes adversaires. J’étais malade, que voulez-vous dire de plus ?

Pogacar expliquait, voici quelques jours, qu’à votre place, il aurait été au Tour. Qu’en pensez-vous ?

Nous avons en effet échangé par texto à ce propos mais je n’irai pas cette année ! (rires) J’ai préparé le Giro pendant six mois, dont trois mois à me coltiner des stages en altitude où ce n’est pas drôle tous les jours. Les gars qui visent le Tour sont occupés à travailler depuis la fin des classiques d’avril. Je ne rentre donc dans aucun registre, je suis resté 10 jours sans vélo. Je n’irai au Tour de France qu’à 150% de mes capacités, comme mes adversaires. Il n’a jamais été question, dans mon esprit, de réfléchir à cette solution.

Le premier chrono, dimanche, est très court, 12 kilomètres, qu’en pensez-vous ?