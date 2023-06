Ligue des champions: Kevin De Bruyne sort sur blessure, l’Inter fait déjouer Manchester City (direct, 0-0)

Un Diable rouge soulèvera le trophée de la Ligue des champions ce samedi soir. Dans ce duel entre Manchester City, grand favori dès le début du tournoi, et l’Inter Milan, finaliste surprise, les regards belges seront forcément tournés vers Kevin De Bruyne titulaire d’un côté, et Romelu Lukaku sur le banc de l’autre.

Dès l’entame du match, Manchester City a pris le contrôle des échanges dans cette finale. La première occasion est tombée à la 5e minute avec une frappe enroulée de Bernardo Silva, mais le ballon propulsé par le Portugais a frolé la lucarne d’Onana. L’Inter de son côté joue bien le coup, laissant peu d’ouverture à son adversaire. En témoigne cette statistique dans le premier quart d’heure : Erling Haaland n’a touché que trois ballons.

Alors qu’un faux rythme s’installait dans la partie, une accélération d’Haaland justement a réveillé les esprits à la 28e. Le Norvégien s’est infiltré sur la gauche pour tenter une frappe croisée. Là aussi, Onana a répondu présent pour détourner le cuir. Dans la foulée, Kevin De Bruyne a aussi tenté sa chance au but, sans succès. Malheureusement pour le Diable, il n’a pas eu l’opportunité de faire plus dans ce match. Touché à la cuisse quelques instants après cette tentative, De Bruyne a cédé sa place à la 36e minute.

Le marquoir est resté bloqué à 0-0 en fin de première période, l’Inter parvenant à parfaitement dejouer les plans de Pep Guardiola, dont les joueurs se sont montrés étonnamment peu dangereux.

La compo de Manchester City : Ederson, Akanji, Stones, Dias, Ake, Rodri, Gundogan, De Bruyne, Bernardo, Grealish, Haaland

La compo de l’Inter Milan : Onana, Darmian, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco, Dzeko, Lautaro

Manchester City peut devenir le premier club à remporter sa première coupe aux grandes oreilles depuis Chelsea en 2012. Depuis lors, la C1 a toujours été remportée par un club déjà présent au palmarès. Y compris Chelsea, qui, en 2021, avait privé la bande à Pep Guardiola du sacre. Déjà vainqueur de la Premier League et de la FA Cup, les Cityzens peuvent entrer dans le cercle fermé de ceux ayant remporté la Ligue des champions, le championnat et la Coupe la même saison.