Rêve accompli pour Manchester City: les Skyblues remportent leur première Ligue des champions aux dépens de l’Inter (1-0, vidéos)

Manchester City s’est imposé 1-0 en finale de la Ligue des champions ce samedi face à l’Inter Milan. C’est un premier sacre en C1 pour les Skyblues et Kevin De Bruyne, qui réalisent par la même occasion un triplé historique après le titre en Premier League et la victoire en FA Cup. En Angleterre, seul Manchester United était parvenu à en faire de même en 1999. Un but de Rodri à la 68e minute a suffi au bonheur des hommes de Pep Guardiola. Kevin De Bruyne n’a pas pu profiter pleinement du match, touché aux ischiios et sorti dès la 36e. Romelu Lukaku est quant à lui monté à la 57 côté Nerazzurri.

Dès l’entame du match, Manchester City a pris le contrôle des échanges dans cette finale. La première occasion est tombée à la 5e minute avec une frappe enroulée de Bernardo Silva, mais le ballon propulsé par le Portugais a frolé la lucarne d’Onana. L’Inter de son côté joue bien le coup, laissant peu d’ouverture à son adversaire. En témoigne cette statistique dans le premier quart d’heure : Erling Haaland n’a touché que trois ballons.

De Bruyne blessé en 1re période

Alors qu’un faux rythme s’installait dans la partie, une accélération d’Haaland justement a réveillé les esprits à la 28e. Le Norvégien s’est infiltré sur la gauche pour tenter une frappe croisée. Là aussi, Onana a répondu présent pour détourner le cuir. Dans la foulée, Kevin De Bruyne a aussi tenté sa chance au but, sans succès. Malheureusement pour le Diable, il n’a pas eu l’opportunité de faire plus dans ce match. Touché à la cuisse quelques instants après cette tentative, De Bruyne a cédé sa place à la 36e minute.

Le marquoir est resté bloqué à 0-0 en fin de première période, l’Inter parvenant à parfaitement déjouer les plans de Pep Guardiola, dont les joueurs se sont montrés étonnamment peu dangereux.

Au retour des vestiaires, le match est resté tout aussi fermé. Çalhanoglu a notamment tenté sa chance, mais Rodri a contré le ballon. À la 57e, Edin Dzeko a commencé à sentir des crampes, de quoi laisser place à Romelu Lukaku sur le terrain pour un peu plus de 30 minutes. Et sa montée au jeu était directement suivie d’une grosse occasion interiste. Lautaro Martinez a profité d’une mésentente chez les Skyblues pour se retrouver seul face à Ederson. Sauf qu’au lieu de servir Lukaku seul dans le rectangle, l’Argentin a frappé droit sur le gardien brésilien.

L’Inter commençait à prendre l’ascendant jusqu’à ce que Rodri parvienne à mettre le pied sur un ballon qui traînait dans la surface. Sans se poser de question, l’Espagnol ajuste une frappe puissante qui traverse la défense et finit au fond des filets (1-0, 68e). Un but qui a clairement lancé la finale puisque les Nerazzurri n’étaient pas loin d’égaliser deux minutes plus tard sur une double occasion de Dimarco, avec un contre malheureux de Lukaku.