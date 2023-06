Roland-Garros: pas de premier titre en Grand Chelem pour Sander Gillé et Joran Vliegen, battus en finale

Dix-neuf ans après Olivier Rochus et Xavier Malisse, Sander Gillé (ATP 40), 32 ans, et Joran Vliegen (ATP 41), 29 ans, n’ont pas réussi à devenir le second double messieurs belge à remporter le titre aux Internationaux de France de tennis à Roland-Garros. Samedi soir, le duo limbourgeois, qui jouait sa première finale en Grand Chelem, n’a pu éviter la défaite en finale sur le Court Philippe-Chatrier contre la paire classée N.4, et composée par le Croate Ivan Dodig (ATP 8) et à l’Américain Austin Krajicek (ATP 5). Celle-ci s’est imposée en deux manches: 6-3 et 6-1 et 1h20 de jeu.

Un seul break a décidé du sort de la manche initiale dans le 8e jeu, Gillé perdant sa mise en jeu (5-3). Le second set a été plus rapide Dodig et Krajicek s’emparant des services de Gillé puis de Vliegen pour s’échapper à 4-1. Les Belges ont manqué deux balles de 4-2 et le duo croato-américain a ensuite filé vers leur premier titre du Grand Chelem ensemble.

Dodig et Krajicek ont ainsi pris leur revanche sur leur défaite en finale sur la terre battue parisienne l’an dernier face au Salvadorien Marcelo Arévalo et au Néerlandais Jean-Julien Rojer 6-7 (4/7), 7-6 (7/5), 6-3.