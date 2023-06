Roland-Garros: cette fois, la marche était trop haute pour Sander Gillé et Joran Vliegen

Dix-neuf ans après l’étonnant duo Xavier Malisse – Olivier Rochus, vingt ans après la prestigieuse Justine Henin, le drapeau belge n’a malheureusement pas pu être à nouveau hissé sur le podium des vainqueurs du Court Philippe Chatrier.

Cette fois, la marche était trop haute pour la paire belge de Coupe Davis, Sander Gillé – Joran Vliegen, qui avait, jusque-là, aligné les exploits sur la terre battue parisienne. Les Limbourgeois ont tenu pendant six jeux (3-3) face aux expérimentés Ivan Dodig et Austin Krajicek (respectivement 8e et 5e au classement ATP de la discipline), déjà finalistes de Roland-Garros l’an dernier. Le Croate et l’Américain ont ensuite laissé parler leur maîtrise du fond de court pour l’emporter 6-3, 6-1 en 1h20 dans un Central au toit fermé en raison d’un risque d’orage sur la capitale française.