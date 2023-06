Ligue des champions: Manchester City a tremblé pour son triplé

Triplé pour Manchester City ! Mais la 3e pièce de la couronne fut sans doute la plus compliquée à conquérir. Guardiola ne dira pas le contraire. Son équipe a gagné, mais pas haut la main. À Istanbul, ce fut même une question de centimètres.

Rodrigo, un des moins bons sur le terrain, est donc devenu le héros de Manchester City, avec son but décisif de la 68e (1-0). La Ligue des champions a enfin souri aux Cheikhs, peu avares en dépense depuis que Guardiola a rejoint City en 2016. Mais ce fut laborieux. Pendant 7 ans, mais surtout samedi soir. Car oui, City a eu chaud, et oui, l’Inter a des regrets. Romelu Lukaku et l’Inter n’en dormiront d’ailleurs pas. Comme l’attaquant belge a-t-il pu manquer cette occasion de pousser la rencontre aux prolongations à la 89e ? De la tête, à 6 mètres d’Ederson, il a envoyé sa reprise sur le gardien brésilien qui a repoussé de la main, du genou, comme il a pu.