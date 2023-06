«Un cauchemar», «mauvaise finition»: la presse internationale dézingue la prestation de Romelu Lukaku contre City

Soirée très contrastée pour nos Diables rouges, ce samedi soir en finale de la Ligue des Champions entre City et l’Inter Milan. Kevin De Bruyne est sorti blessé en première mi-temps tandis que Romelu Lukaku, monté peu avant la 60e, a raté plusieurs belles occasions. Ce dimanche matin, la presse internationale n’a pas épargné le joueur de l’Inter Milan prêté par Chelsea.

La Gazzetta dello Sport est amère : « Le Belge a joué un rôle négatif à deux reprises. Il aurait pu changer le cours du match ». Et de préciser à propos de ces occasions manquées : « Ses ratés pèsent lourd. Et font mal. Cette tête manquée n’était pas un arrêt miracle d’Ederson, juste une mauvaise finition. Le but était à moitié ouvert. On a vu Lukaku désespérer. »

Et de conclure : « Il a ainsi « trahi » les « Nerazzurri », alors que lui seul était sur une série impressionnante, avec sept buts lors de ses huit derniers matches. Sa nuit est devenue un cauchemar. »

Même son de cloche en Espagne. Marca lui donne la note de 1/10 pour sa prestation et précise : « Il a été le premier remplaçant de l’Inter, à la 57e. Il a d’abord empêché son coéquipier Dimarco de marquer et, à la minute 88, il a lui-même manqué une énorme occasion. Il semblait plus difficile de donner le ballon de la tête à Ederson que de le mettre au fond des filets ».

Et conclure par la même occasion : « Il se souviendra très longtemps de cette finale. » De son côté, Kevin De Bruyne reçoit une note de 5/10 de la part de Marca pour ses 36 minutes jouées lors de la finale.