Anderlecht: Burnley et Vincent Kompany ont fait une offre pour Bart Verbruggen

Bart Verbruggen fera-t-il son retour à Anderlecht après l’Euro espoirs ou viendra-t-il seulement à Neerpede pour vider son casier ? La deuxième option prend de plus en plus d’épaisseur ces derniers jours. Burnley, de retour en Premier League sous l’impulsion de Vincent Kompany, a fait du gardien néerlandais l’une de ses priorités. Le club anglais a déposé une offre de quinze millions d’euros pour acquérir celui qui a été élu « joueur de la saison » chez les Mauves.

Ce n’est pas la première fois que Vincent Kompany tente de convaincre le Sporting de lâcher son jeune gardien de 20 ans. Il y a un an, Burnley avait proposé cinq millions d’euros. Aujourd’hui et grâce à six mois en tant que titulaire au RSCA et quelques prestations de haut vol notamment en Conference League, l’offre du club anglais a triplé. Et la concurrence pourrait faire encore grimper le montant puisque Brighton est également entré dans la danse pour faire venir celui qui avait été appelé en sélection néerlandaise au mois de mars.