Les Diables rouges entament lundi leur préparation pour affronter l’Autriche et l’Estonie

Les Diables rouges entament lundi à Tubize leur préparation pour leurs deux derniers matchs de la saison, samedi contre l’Autriche dans un stade Roi Baudouin sold out et trois jours plus tard en Estonie, dans le cadre des qualifications pour l’Euro 2024.

Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku, qui ont joué samedi la finale de la Ligue des Champions à Istanbul, et Michy Batshuayi (Fenerbahçe), impliqué en finale de la Coupe de Turquie dimanche, rejoindront le groupe plus tard. Sorti blessé à l’ischio-jambier après 36 minutes samedi, De Bruyne devrait toutefois très certainement déclarer forfait, lui-même estimant quasiment nulle ses chances de pouvoir jouer en équipe nationale.

Pour sa deuxième sélection à la tête des Diables, Domenico Tedesco a de nouveau surpris son monde. Le sélectionneur fédéral a ainsi fait appel à quatre nouveaux-venus dans sa sélection de 24 joueurs : Mike Trésor (Genk), Arnaud Bodart (Standard), Ameen Al-Dakhil (Burnley) et d’Olivier Deman (Cercle Bruges).

Mike Trésor, élu lundi joueur de la saison dans le championnat de Belgique, remplace Léandro Trossard (Arsenal), qui doit subir une petite opération « qui n’a rien à voir avec le football ». Le joueur de Genk a été préféré à Thorgan Hazard et Dries Mertens. Bodart pallie lui l’absence de Koen Casteels.

A noter encore l’absence d’Amadou Onana (Everton), blessé, tandis que Zeno Debast, Roméo Lavia, Johan Bakayoko et Charles De Ketelaere ont été laissés à disposition des espoirs de Jacky Mathijssen pour l’Euro espoirs, qui débutera le 21 juin et se déroulera jusqu’au 8 juillet en Roumanie et en Géorgie.