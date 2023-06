Iga Swiatek lance sa propre histoire, à 22 ans

Le tennis féminin moins populaire ces dernières et souvent critiqué pour son manque de constance, s’est découvert une patronne avec la prestance de Iga Swiatek. Alors oui, on a déjà l’impression d’avoir eu cette réflexion sous la trop courte ère Ash Barty, partie à la retraite à 25 ans, ou lors de la belle période de Naomi Osaka, désormais sur le point de devenir maman. Mais depuis sa première victoire-révélation à Roland-Garros en 2020, la jeune Polonaise de 22 ans, seulement, s’est installée sur le toit du circuit et compte, depuis ce samedi, déjà quatre titres en Grand Chelem dont trois à Roland-Garros (2020, 2022, 2023). Elle lance ainsi sa propre histoire et rejoint déjà de grands comme Serena Williams (dernière joueuse à avoir compté quatre titres en Grand Chelem à 22 ans), Monica Seles (dernière joueuse à avoir remporté trois Roland-Garros avant 23 ans) ou Justine Henin (dernière joueuse à avoir confirmé son titre à Auteuil en 2007).