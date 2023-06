Cité dans les plus grands clubs, Youri Tielemans a préféré Aston Villa

Real Madrid, FC Barcelone, Manchester City et United, Arsenal, Liverpool, Newcastle, AC Milan, AS Rome ou encore le Burnley de Vincent Kompany. Ces derniers mois, le nom Youri Tielemans a été cité dans de nombreux grands clubs. Normal à partir du moment où le Diable présente de nombreux atouts : le héros de la finale de la Cup 2021 (buteur lors du succès 1-0 face à Chelsea) est talentueux, est encore jeune (26 ans) mais possède une grande expérience internationale (58 caps, 5 buts) ainsi qu’avec ses clubs (185 matches avec Anderlecht, 65 avec Monaco et 195 avec Leicester) et, surtout, est libre de tout contrat. En effet, son bail paraphé en faveur des Foxes à l’été 2019 – il avait été acheté 45 millions d’euros – arrive à expiration à la fin du mois et il n’a évidemment pas souhaité les accompagner en Championship suite à leur relégation. Le natif de Sint-Pieters-Leeuw figurait ainsi dans les joueurs libres les plus prisés du marché.