Novak Djokovic devient le meilleur joueur de l’histoire sur la terre de Rafael Nadal

Premier joueur à enlever un 23e titre en Grand Chelem, seul tennisman à compter trois sacres dans chacun des Majors et nouveau nº1 mondial pour un record de 388 semaines cumulées sur le trône mondial : le Serbe est bien désormais le plus grand des plus grands.

On avait pris l’habitude, en ce début juin, de voir Rafael Nadal dessiner l’histoire sur le grand tableau de Roland-Garros. Pas six fois comme, jadis, Bjorn Borg, le peintre primitif suédois. Pas dix, ni douze fois, mais à quatorze reprises ! L’absence forcée, et donc rare, de l’ogre de l’ocre avait d’emblée donné une couleur nostalgique à la quinzaine parisienne. Mais la nostalgie n’est jamais très loin de la nouvelle histoire. Certains juraient qu’on allait assister au passage de témoin parfait entre deux rois d’Espagne, entre celui qui se fait vieux et tentera encore une dernière tournée d’adieu et celui qui semble être tombé dans la marmite de potion tennistique, tellement il est talentueux, à tout juste 20 ans.

D’autres avaient misé sur l’autre valeur sûre du tennis mondial, même si ce dernier n’avait pas dépassé un seul quart de finale en guise de préparation à la terre battue !