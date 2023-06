Novak Djokovic après avoir décroché son 23e titre en Grand Chelem: «Le moment le plus important de ma carrière»

« Chaque joueur rêve de gagner ces tournois une fois dans une carrière. J’ai beaucoup de chances d’en avoir gagné 23 dans ma carrière. J’envoie ce message à tous les jeunes, que ce soit dans le tennis ou ailleurs, j’avais à 7 ans le rêve de gagner Wimbledon et de devenir N.1 mondial. Soyez dans le moment présent, oublier le passé, le futur arrivera plus tard. Créer votre futur dans le moment présent. »

Puis au micro de France 2 : « C’est peut-être le moment le plus important de ma carrière. En tout cas un des deux ou trois. La première fois quand j’ai gagné en Australie en 2008, la première victoire à Wimbledon et quand j’ai pris la première place au classement mondial étaient très spéciaux. Ce tournoi, ce stade est le plus grand challenge de ma carrière. Je dois donner le double de mon énergie mentalement et physiquement pour gagner. J’ai un sentiment de soulagement et très fier, mais je vais sans doute réaliser mieux demain ce que je viens de faire. Pourquoi pas 24, 25 titres ? J’ai gagné mes deux tournois du Grand Chelem. J’ai gagné mes quatre derniers Wimbledon. Je reste très motivé pour continuer à écrire l’histoire de mon sport. Je me sens bien. Je ne vais pas encore mettre fin à ma carrière ».