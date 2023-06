Les Belges au Mans: beaucoup d’espoirs, énormément de frustration…

Avec une délégation forte de neuf pilotes, les espoirs de voir cette « édition du siècle » se teinter de noir-jaune-rouge étaient grands. Avant le départ et même pendant une grande partie de l’épreuve. Ce qui rend le bilan global encore plus frustrant. Entre Laurens Vanthoor qui a définitivement compris dimanche matin qu’il ne succéderait pas (encore) à Jacky Ickx, Sarah Bovy qui a raté le podium en GT-AM pour 5 secondes après avoir longtemps mené la catégorie, le team WRT qui est passé à côté de la victoire en LMP2 pour 21 secondes, et enfin les abandons précoces, sur accidents, de Picariello, Heylen et de Pauw, on avait du mal à choisir où laisser couler ses plus grosses larmes.