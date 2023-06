Remco Evenepoel a effectué son retour à la compétition: «Un bon départ pour la suite»

Alors qu’il venait de reprendre le maillot rose du Giro après le chrono de Cesena le 14 mai, Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) avait dû jeter l’éponge avoir été testé positif au coronavirus. Dimanche le champion du monde a repris la compétition dans le Tour de Suisse dimanche, terminant deuxième du contre-la-montre individuel de 12,7 kilomètres, à six secondes du Suisse Stefan Küng

« Je n’aurai donc pas l’occasion de revêtir à nouveau le maillot arc-en-ciel demain. Je ne pense pas avoir terminé un seul tour avec ce maillot arc-en-ciel autour des épaules », a déclaré Evenepoel aux journalistes. « Lundi, je devrai peut-être partir avec le maillot blanc (meilleur jeune). Heureusement, il y a encore des bandes arc-en-ciel sur mon cuissard.

« Nous avons eu droit à un parcours un peu étrange. Il avait l’air très beau lors des reconnaissances, mais lors de la course elle-même, avec des vitesses légèrement plus élevées, il était encore plus dangereux que je ne le pensais. Sur ce parcours, il était également très difficile de trouver son rythme, car il y avait peu de vraies lignes droites. On ne peut pas toujours pousser dans les longs virages, ce qui n’était pas évident. Ce n’était vraiment pas un parcours comme celui de la première étape du Giro, où l’on pouvait continuer à pousser. C’était un peu plus technique qu’il n’y paraissait ».