24 Heures du Mans: l’excitante renaissance de l’Endurance

On a eu les années Bentley puis Jaguar ; les sixties rythmées par les duels acharnés Ford-Ferrari ; les années Matra, puis celles à l’occasion desquelles Porsche a commencé à faire peser sur l’épreuve sa science de la course jusqu’à y devenir le constructeur le plus prolifique (19 succès) ; avant qu’Audi ne prenne le relais de sa « cousine » tout en faisant de l’épreuve sa vitrine technologique ultime, comme d’autres l’ont fait avec plus ou moins de conviction et de réussite, mais de façon nettement moins écrasante ; tandis que Mazda s’était chargée en 1991 d’enfin devenir le premier constructeur japonais à triompher dans l’Endurance la plus impitoyable au monde.