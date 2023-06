Après Harry et Stefan, Liam Everts poursuit la tradition familiale

Il y avait Harry et Stefan Everts, il y a désormais Liam. Fils de Stefan et petit-fils d’Harry, Liam (KTM) a décroché la toute première victoire de sa carrière sur le circuit du championnat du monde de motocross en remportant le Grand Prix d’Allemagne de MX2 dimanche à Teutschenthal, poursuivant la tradition familiale.

« C’est cool »

À 18 ans, Liam Everts décroche la première victoire de sa carrière en MX2, profitant aussi de l’abandon sur ennui mécanique de Lucas Coenen (Husqvarna), 16 ans, vainqueur de la première manche et leader de la seconde devant Everts lors de son retrait à 8 tours de la fin.

« C’est vraiment dommage pour Lucas », a reconnu sportivement Liam Everts au micro des organisateurs. « Mais cela fait partie de la course. Les dernières minutes ont vraiment été difficiles mentalement. Je décomptais tour après tour, mais il fallait rester dans le rythme et souple dans le pilotage. Adamo (NDLR : l’Italien dans son sillage) n’était pas trop proche, je devais gérer, mais c’était vraiment difficile. Le travail a fini par payer. C’est très dur d’être le troisième de la famille à performer avec toute la pression autour. Mais c’est cool. »

Stefan Everts, 50 ans, a remporté 101 victoires en GP durant sa carrière et est dix fois champions du monde : six fois dans la catégorie reine (en 2001 et 2002 en 500cc, en 2003, 2004, 2005 et 2006 en MXGP). Son palmarès s’orne aussi de quatre autres titres en 125cc (1991) et 250cc (1995, 1996 et 1997).

Stefan Everts a été élu cinq fois Sportif belge de l’année (2001, 2002, 2003, 2004 et 2006), seul Eddy Merckx a fait mieux (six) et a reçu en 2003 le Trophée national du Mérite Sportif.