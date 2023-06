Ferrari, pour sublimer la relance de l’Endurance au Mans

Il en restera pour dire que l’issue était « cousue de fil blanc ». Parce que tant qu’à relancer une épreuve aussi mythique que Le Mans, et ainsi redonner tout son éclat au Mondial d’Endurance (WEC), autant le faire avec le constructeur le plus emblématique de la planète au sommet du podium. Ça se tient. Si ce n’est que cette édition du centenaire a donné lieu à une course endiablée et indécise à souhait, marquée par des conditions très délicates au cœur de la nuit, et un sprint final entre les deux derniers prétendants à la victoire qui ne s’est achevé qu’à deux petites heures de l’arrivée.