Jonas Vingegaard est sur une autre planète

Non seulement Jonas Vingegaard a assommé la concurrence durant cette semaine entre Auvergne, Savoie et Isère, mais son équipe Jumbo-Visma a tout maîtrisé, en remportant quatre étapes, en gérant à la perfection la course à tous les échelons, en plaine, en montagne et bien sûr face à la montre puisque Vingegaard ne fut battu que par son compatriote Mikkel Bjerg.