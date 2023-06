Tour de Suisse: Remco Evenepoel fait déjà le ménage

Un chrono, même court, comme celui qui ouvrait le Tour de Suisse fournit d’emblée les indications par rapport à la forme de l’un et l’autre. Dans le combat annoncé des spécialistes, Stefan Küng, porté par son public, a pris sa revanche sur Remco Evenepoel qui l’avait largement dominé lors des deux chronos du Tour d’Italie. Lorsque le champion de Belgique franchit d’ailleurs la ligne avec six secondes de retard alors qu’il restait plusieurs coureurs à partir, « King Küng » célébra déjà sa victoire, geste à la sportivité douteuse, mais qu’importe.

Ce lundi, le coureur de la Groupama-FDJ portera le maillot jaune et Evenepoel celui de meilleur jeune, tunique qui lui colle décidément à la peau et qui l’empêche d’enfiler sa vareuse arc-en-ciel qu’il aime tellement arborer. Et tout cela est parfait pour le champion du monde ! L’équipe française, qui plus est attirée par la victoire d’étape potentielle de son sprinter Arnaud Démare ce lundi, tient à défendre le leadership de Küng.