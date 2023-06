Novak Djokovic retrouve le trône de N.1 mondial, Rafael Nadal dégringole, David Goffin recule encore

Vainqueur dimanche à Paris de son 23e titre en Grand Chelem, Novak Djokovic a repris sa place de numéro 1 mondial au classement ATP publié lundi.

Le Serbe, 36 ans, devance désormais dans l’histoire ses deux plus rangs rivaux : Rafael Nadal (22) et Roger Federer (20). Djokovic entame sa 388e semaine au sommet du tennis mondial au lendemain de son 94e titre ATP en 133 finales. Il compte désormais 10 titres en Australie, 3 à Roland-Garros, 7 à Wimbledon et 3 à l’US Open. Il est le premier joueur à avoir gagné chaque tournoi à au moins trois reprises.

Absent pour la première fois depuis 2005 à Paris, Rafael Nadal perd lui tous ses points de sa victoire de l’an dernier sur la terre battue parisienne, soit 2.000 unités, et dégringole de 121 rangs. L’Espagnol, 37 ans, qui se remet d’une opération à la hanche, est désormais 136e au monde.

Son compatriote Carlos Alcaraz, 2e et le Russe Daniil Medvedev, 3e, complètent le podium de ce classement ATP. Finaliste pour la deuxième année de suite à Paris, le Norvégien Casper Ruud, 24 ans, conserve sa 4e place mondiale.

Côté belge, David Goffin est en recul encore. Le Liégeois de 32 ans pointe désormais au 126e rang (-15). Zizou Bergs (134e, -3), Kimmer Coppejans (171e, -1) et Joris De Loore (194e, -5), tous en recul aussi, le suivent dans la hiérarchie nationale.