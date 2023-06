«Treble Airlines»: Kevin De Bruyne et ses équipiers de retour à Manchester pour célébrer leur sacre en Ligue des champions (photos et vidéos)

Place aux festivités à Manchester ce lundi après le triplé historique de Manchester City, vainqueur de la Ligue des champions samedi après s’être déjà adjugé la FA Cup et la Premier League. Les hommes du sacre sont rentrés au pays dimanche après-midi avec la Coupe aux grandes oreilles comme bagage supplémentaire. Et à bord de l’avion, renommé « Treble Airlines » (« trebel » voulant dire « triplé »), l’ambiance était déjà bien festive pour Kevin De Bruyne et ses équipiers.

Ce lundi, Pep Guardiola et ses joueurs salueront les supporters depuis un bus à impériale dans les rues de Manchester dès 19h30, heures belges.