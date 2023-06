Tour de Suisse: Mattias Skjelmose, symbole de la jeunesse triomphante

Le Danois, âgé de 22 ans, a pris le pouvoir devant Evenepoel (23), Ayuso (20) et Sheffield (21). Le champion du monde fut le premier à se dévoiler, sans doute un peu trop tôt à son goût…

Pour Remco Evenepoel, les sentiments étaient mitigés à l’issue de cette seule étape de montagne jugée en côte, puisque les autres (mercredi et jeudi) se situeront au bas de descentes mais après une série de cols bien plus sévères. Son attaque n’était pas obligatoire mais on sentait dans son cyclisme le besoin de se tester, d’essayer ce que personne n’avait jusque-là entrepris dans la montée finale de Villars-sur-Ollon alors que le maillot jaune Stefan Küng était en perdition. Sans bouger le petit orteil, le Belge aurait sans doute pris ce maillot jaune.

« Mais j’ai pris mes responsabilités car mes équipiers Cattaneo puis Knox avaient fait le ménage à l’avant du peloton », expliqua-t-il. « Peut-être était-ce une erreur d’attaquer si tôt dans le col (à 6,4 km du sommet) car, ensuite, j’ai dû assumer le boulot, personne ne relayait. »