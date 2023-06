Lior Refaelov dit adieu et «merci» à la Belgique: voici où pourrait rebondir l’ancien Anderlechtois

Après douze années passées en Belgique, Lior Refaelov devrait revenir chez lui, en Israël. Ce mardi, le milieu de terrain de 37 ans a posté sur Instagram des photos de sa riche carrière dans le championnat de Belgique avec la légende « Merci ». Le Maccabi Tel Aviv et le Maccabi Haïfa, le club où le Club Bruges l’avait arraché en 2011, semblent en pole position pour accueillir l’ancien Soulier d’or.

Refaelov a débuté sa carrière en Belgique en 2011. Il a joué sept saisons pour lesBlauw en Zwart et a remporté durant cette période deux titres nationaux (2016 et 2018) et une fois la Coupe de Belgique en 2015. Lors de la finale contre Anderlecht, il a marqué le but de la victoire en fin de match grâce à une fabuleuse frappe. En 2018, Refaelov a quitté Bruges pour rejoindre l’Antwerp. Là aussi, il devient le héros de la Coupe en 2020 en marquant le but de la victoire en finale contre son ancienne équipe.