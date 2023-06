Gauthier Ganaye, nouveau CEO du RWDM: «Il faut qu’on recrée un environnement stable et sain»

L’ancien dirigeant d’Ostende et Nancy va faire face à de nombreux chantiers au RWDM. Comme il nous l’a expliqué…

Gauthier Ganaye, comment se passent vos premiers jours en tant que nouveau CEO du RWDM ?

On ne s’ennuie pas et les sujets ne manquent pas. On est direct dans le vif du sujet.

Comment êtes-vous arrivé à Molenbeek ?

Je me retrouve ici parce qu’à un moment donné, John Textor me contacte et on a une conversation sur ce qu’il essaye de mettre en place avec Eagle et en particulier à Molenbeek. Le projet, la vision et le club me parlent.