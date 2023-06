Du nouveau pour Teddy Teuma: l’Union Saint-Gilloise veut entre 4 et 5 millions pour son capitaine

L’été de l’Union s’annonce animé. Le club bruxellois a déjà recruté deux joueurs : Elton Kabangu et Fedde Leysen. Mais cela risque également d’être dense dans le sens des départs après une deuxième saison réussie au sein de l’élite du football belge et sur la scène européenne. L’un des dossiers les plus chauds actuellement est celui de Teddy Teuma. Le capitaine saint-gillois l’a dit à plusieurs reprises durant la saison : il veut partir et a indiqué à ses dirigeants qu’il voulait un bon de sortie pour un championnat plus huppé et un salaire plus lucratif.

Et la volonté de l’international maltais est de prendre la direction du Stade de Reims. Il y a d’ailleurs déjà un accord entre le club français coaché par Will Still et le médian. Il reste encore à trouver un terrain d’entente entre les clubs. Une première offre française comprise entre 2,5 et 3 millions d’euros a été formulée par Reims. Mais elle a rejetée par l’Union. Le troisième du dernier championnat demande entre quatre et cinq millions pour son capitaine. Les deux clubs doivent donc rapprocher leur position pour trouver un accord qui ne devrait pas tomber avant la semaine prochaine, Philippe Bormans, CEO de l’Union, étant actuellement en vacances.