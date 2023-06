David Goffin et Alexander Bublik s’embrouillent pour une balle annoncée «out» (vidéo)

Alexander Bublik était très agacé lors de son match face à David Goffin. Une balle annoncée faute, le challenge qui rectifie l’annonce du juge de ligne et le juge de chaise qui fait rejouer le point : il n’en fallait pas plus pour le Kazakh. Ce dernier estimait avoir remporté le point et il a regretté que David Goffin ne le lui ait pas donné. « Comment ça, rejouer le point ? », a-t-il d’abord lancé en direction du juge de chaise, avant de se tourner vers le joueur belge. « David, tu étais complètement en retard sur la balle ». « Oui, j’étais en retard, mais peut-être que j’aurais pu. Il a dit ‘out’ et j’ai complètement raté mon coup », rétorque le Belge. Des explications qui n’ont pas tout à fait convaincu Alexander Bublik. « Tu es sérieusement en train de me dire que tu aurais pu remettre cette balle ? Impossible. Impossible. »

David Goffin éliminé

Au final, c’est tout de même Bublik qui est sorti gagnant de cette rencontre. Mené 5-3 dans la première manche et 4-2 dans la deuxième, le Kazakh s’est imposé 7-5, 7-5 et affrontera Jannik Sinner au deuxième tour. David Goffin, lui, s’est arrêté au premier tour et va prendre la direction de la Grande-Bretagne : il disputera le Challenger d’Ilkey la semaine prochaine…