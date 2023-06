Max Verstappen rêve de Ferrari en F1 et aux 24H du Mans

Avant d’ajouter : « Ça dépendra donc de notre compétitivité d’ici 2028 », a continué le double champion du monde, avant d’évoquer la Scuderia. « Je pense qu’il serait difficile de quitter un projet dominant. On me demande souvent si j’ai une équipe de rêve. Oui… je sais que Ferrari a une histoire unique en Formule 1. C’est une équipe pour laquelle il serait bon de courir. Cependant, je me suis toujours dit que je voulais juste être dans la voiture la plus rapide ».

Ferrari toujours attrayant

Toujours aussi attrayante aux yeux des pilotes, même si le dernier champion du monde avec Ferrari date de 2007, l’écurie italienne pourrait cependant ne pas accueillir Verstappen en F1… mais en Endurance. Ce dernier a indiqué qu’il ne se voyait pas continuer toute sa vie en F1. « On voyage beaucoup, non seulement pendant mais aussi entre les courses, quand on va à l’usine, qu’on a des engagements marketing. Et je suis vraiment quelqu’un qui aime être à la maison ».