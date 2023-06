L’étonnante transformation du court central de Roland Garros: en trois jours, le court Philippe Chatrier est passé de la terre battue à un terrain de basket! (vidéo)

Novak Djokovic et son record de Grands Chelems ont quitté les lieux dimanche soir. L’effervescence a baissé d’un cran, mais la quiétude du quotidien n’a pas encore gagné les allées de Roland Garros. Mardi matin, sous la même lumière naturelle qui a irradié la quinzaine des Internationaux de France, le va-et-vient des semi-remorques et des chariots élévateurs donne un air de chantier au stade de la Porte d’Auteuil. Là, on démonte les stands commerciaux, ici on déroule du câble.

En effet, à peine trois jours après la fin du tournoi, qui aura vu Iga Swiatek s’emparer de la coupe Suzanne Lenglen et Novak Djokovic de la coupe des mousquetaires, un troisième gros match aura lieu dans les allées de la porte d’Auteuil. L’organisation du troisième match de la finale du Championnat de France de basket entre Boulogne-Levallois et Monaco, jeudi, sur le central de Roland-Garros, quelques jours après la fin du tournoi de tennis, constitue une prouesse technique et un défi logistique, comme le prouvent les différentes vidéos qui ont été diffusées sur les réseaux sociaux.