Euro espoirs: Loïs Openda reviendra aider les Diablotins

Deux changements, et non des moindres, ont été effectués dans la sélection définitive pour l’Euro U21. Openda, meilleur buteur de l’histoire des Diablotins, remplace Bakayoko. Lavia, lui, est suppléé par Engels.

À l’Euro U21 (coup d’envoi mercredi prochain contre les Pays-Bas), la Belgique aura de quoi être très ambitieuse. C’est le premier constat que l’on peut faire à la lueur de la sélection définitive dévoilée par Jacky Mathijssen, ce mercredi, depuis Israël.

Une liste de 23 noms au sein de laquelle on ne retrouve pas moins de 6 éléments ayant déjà goûté, plus ou moins intensément, à l’environnement des Diables rouges. Zeno Debast et Charles De Ketelaere sont présents depuis le début du rassemblement avec les Espoirs. Ameen Al-Dakhil, Olivier Deman, Aster Vranckx et Loïs Openda, eux, sont encore à Tubize avec les A, mais reviendront épauler les U21 dans les prochains jours. À quel moment ? Après le match contre l’Autriche, prévu samedi, ou après celui contre l’Estonie, programmé mardi ? « Dès que possible, ça dépendra de la décision de Domenico Tedesco », répondait le sélectionneur des Diablotins.