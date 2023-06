Loïs Openda: «Je voulais terminer ce que j’avais commencé avec les U21»

Loïs Openda fait partie de la sélection officielle de Jacky Mathijssen pour disputer l’Euro espoirs de football, qui se déroulera en Géorgie et en Roumanie du 21 juin au 8 juillet. Il nous a expliqué ce choix.

Par Emiliano Bonfigli (RTL Sports) et Jonas Bernard

Existe-il, aujourd’hui, un Diable rouge plus heureux que Loïs Openda ? Étincelant avec le RC Lens, devenu un pion important aux yeux de Domenico Tedesco qui a même décidé de lui accorder une faveur : rejoindre les Diablotins pour disputer l’Euro Espoirs après le déplacement en Estonie mardi prochain, voire peut-être plus tôt si la rencontre face à l’Autriche se déroule sans accroc pour notre équipe nationale. « Avec ce noyau, il est possible de réaliser un beau tournoi », a-t-il assuré au micro d’Emiliano Bonfigli (RTL sports).

Loïs Openda, c’était votre volonté de participer à l’Euro U21. Quand avez-vous appris votre sélection ?

Nous avons eu des discussions avec Frank Vercauteren et le coach cette semaine. Ils savaient ce que je voulais. J’ai toujours dit à mon coach que mon objectif était d’être avec les Diables, mais que je pouvais me donner à fond avec les U21 également. J’ai commencé les qualifications avec eux, donc je voulais terminer le tournoi avec eux Nous avons une vraie chance de qualification pour les Jeux olympiques.

Vous avez vécu une saison de rêve avec Lens, en marquant 21 buts en 42 matches. Comment expliquez-vous cette réussite ?

C’est effectivement une très belle campagne pour une première expérience en France. J’ai connu quelques hauts et quelques bas, mais je n’ai jamais perdu confiance en mes qualités. Cela s’est vu jusqu’à la dernière journée. Nous sommes parvenus à ramener l’équipe en Europe. Mais je pense que sur le plan personnel, j’aurais pu encore faire mieux.