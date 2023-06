L’US Open de golf, premier «bal des cocus»

Le troisième Grand Chelem de la saison se déroule ce week-end en bord de Pacifique, au Los Angeles Country Club. Tant au Masters d’Augusta qu’à l’USPGA, le sport favori des bookmakers avait été de recenser sur le tee de départ de ces deux premiers Majors le nombre de joueurs du LIV, ce circuit (alors) dissident soutenu par l’Arabie saoudite et concocté par le projet de l’ancien nº1 mondial australien Greg Norman. Une nouvelle compétition qui consiste en gros à « en faire moins (54 trous au lieu de 72) pour en gagner plus (4 millions de dollars au vainqueur d’un tournoi du LIV pour un peu plus de la moitié à celui d’un Major) » ! Le tout, en musique (forte, si possible), en short, et en bousculant encore bien d’autres codes de ce sport jusque-là tellement accroché à ses traditions.