Mercato: Manchester City veut transférer un joueur du PSG en échange de Bernardo Silva

Le mercato n’a pas encore ouvert officiellement ses portes mais les différents cadors européens s’activent pour flairer les bons coups et se renforcer cet été. Ainsi, le Paris Saint-Germain est intéressé par le profil de Bernardo Silva, récent vainqueur de la Ligue des champions avec Manchester City. Ce n’est pas une nouveauté mais la mission s’annonce compliquée.

En effet, le contrat de Silva expire en 2025 avec les Skyblues et ces derniers demandent plus de 70 millions pour laisser partir l’international portugais. Selon les informations de RMC Sport, Paris a proposé plusieurs joueurs en échange afin de diminuer le prix. City n’est pas très intéressé et préfère faire transférer Warren Zaïre-Emery en Angleterre.