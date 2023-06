Mercato: Dodi Lukebakio dans le viseur d’un club espagnol

Mardi, en conférence de presse, Dodi Lukebakio s’est montré très clair sur ses intentions : il veut se trouver un nouveau projet sportif durant le mercato estival. Avec l’espoir qu’un accord se fasse le plus rapidement possible et qu’il puisse rejoindre sa nouvelle écurie au début de la préparation de la saison 2023-24.

Auteur d’une saison pleine en Bundesliga – 11 buts, 11e meilleur total du championnat –, le Diable rouge jouit de nombreux intérêts de la part des plus grands championnats européens. Finaliste de la Ligue des champions, l’Inter Milan le suit notamment de très près. Loin d’être le seul club.

On apprend désormais que Villarreal est également sur les rangs et en a fait l’une de ses priorités de recrutement cet été. Là-bas, Lukebakio pourrait être le successeur de Samuel Chukwueze, le Nigérian étant sur le départ et notamment suivi par des clubs de Premier League.