Scandale sur le Tour d’Italie espoirs: 31«tricheurs» disqualifiés après l’étape de mercredi (vidéo)

Les organisateurs du Giro Next Gen, le Tour d’Italie pour espoirs (U23), ont ajouté 7 noms pour porter à 31 le nombre de coureurs mis hors course pour avoir triché et s’être accrochés à des voitures et des motos lors de la 4e étape qui arrivait au sommet du Stelvio, mercredi. Quatre directeurs sportifs ont aussi été exclus.

L’arrivée au célèbre col du Stelvio, dans les Dolomites, a donné lieu à des images étranges sur les réseaux sociaux mercredi. Des spectateurs ont filmé des coureurs accrochés à des voitures et des motos pendant la montée, sans avoir à pédaler. Cela a conduit à une intervention ferme du jury des commissaires. Vingt-quatre coureurs ont été immédiatement retirés de la course. Sept autres coupables ont été ajoutés à la suite de nouveaux éléments de preuve jeudi.

La plupart des coureurs impliqués étaient des cyclistes italiens et le président de la fédération italienne, Cordiano Dagnoni, a annoncé d’autres sanctions disciplinaires à l’encontre des équipes de développement.